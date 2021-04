Super Napoli al "Maradona", 5-2 alla Lazio: -2 dalla Champions Tweet del presidente De Laurentiis: "Un grande spettacolo. Continuiamo così"

Il Napoli batte la Lazio nell'ultimo match del turno infrasettimanale: finale di 5-2 nella gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Nei minuti iniziali succede di tutto. Contatto tra Hysaj e Lazzari: la Lazio reclama per il calcio di rigore, ma con il VAR viene analizzato quanto accaduto poco prima nell'area biancoceleste. Milinkovic-Savic alza il piede, anticipa Manolas e poi colpisce il greco: per Di Bello e la sala VAR ci sono gli estremi per il penalty in favore del Napoli. Insigne batte l'ex compagno di squadra, Reina, e gli azzurri firmano il vantaggio. Al 12', il lancio di Insigne con il controllo di Mertens: Politano è abile a controllare e girare la sfera sul primo palo. Ecco il 2-0 per la gestione azzurra con la Lazio rimpallata e che sfiora il rilancio nella gara, ma in avvio di ripresa, Insigne è splendido con il destro a superare nuovamente Reina. Al 53', il Napoli vola sul 3-0. La Lazio inserisce Cataldi, Lulic e Pereira per Leiva, Fares e Luis Alberto, ma un minuto dopo, al 65', Mertens spara a rete con precisione e qualità: il belga firma il poker e dedica il gol alla nonna paterna, scomparsa nei giorni scorsi. Sul 4-0, la Lazio ha il merito di non mollare: Immobile va a bersaglio ed è seguito da Milinkovic-Savic su punizione (4-2 al 74'). Tra i due gol biancocelesti, Gattuso richiama Manolas, Politano e Mertens e inserisce Rrahmani, Lozano e Osimhen: il nigeriano batte Reina, sorpreso sul primo palo e arriva il 5-2 finale.

Il Napoli rinnova il -2 dalla zona Champions: la squadra di Gattuso, ancora in silenzio stampa, è quinta in classifica, a -2 da Atalanta e Juventus, a -3 dal Milan. La corsa per la qualificazione alla massima competizione europea vede coinvolte 4 squadre in 3 punti. "Un grande spettacolo. Continuiamo così", il tweet del presidente, Aurelio De Laurentiis.