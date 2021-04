Napoli: corsa al posto Champions, poi i rinnovi Su tutti quello di Insigne: attesa lungo l'estate per il capitano

Ripresa a Castel Volturno dopo un giorno di riposo per il Napoli, reduce dal successo che consente la prosecuzione della rincorsa al quarto posto. Quattro squadre in 3 punti: Milan 66, Atalanta e Juventus 65, Napoli 63, con gli azzurri quinti a 6 giornate dal termine del campionato. Nella classifica relativa alle ultime dieci sfide della Serie A, la squadra di Rino Gattuso vale la terza posizione: solo Inter e Atalanta hanno fatto meglio dei partenopei, vincenti sulla Lazio con il finale di 5-2. Il risultato dimostra la forza e la continuità di prestazione del gruppo, capace di colpire in avvio con Lorenzo Insigne e Matteo Politano, arma in più nel rilancio avvenuto con il recupero di tutte le pedine. Dries Mertens e Victor Osimhen corrono lungo il finale di stagione con una staffetta che offre gestione al tecnico. La corsa Champions dovrà proseguire lunedì nella sfida con il Torino, reduce da 4 risultati utili consecutivi: due pareggi intervallati da due vittorie e in lotta per la conferma in Serie A. Davide Nicola ha ritrovato Salvatore Sirigu nell'allenamento di ieri. Seduta al Filadelfia per i granata, scesi in campo mercoledì. Ripresa in giornata per il Napoli, che con il posto Champions può determinare gli step dei rinnovi. Con l'obiettivo raggiunto, si delineerà il futuro di diversi big: su tutti quello del capitano, Lorenzo Insigne, con l'Europeo da fase utile per la definizione del caso.