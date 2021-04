Napoli spettatore interessato, ma conta solo battere il Toro Domani in campo Atalanta e Juve, lunedì toccherà agli azzurri. Almeno 3 novità dall'inizio

Negli occhi dei tifosi del Napoli sono ancora impresse le giocate d'alta scuola con cui gli azzurri hanno asfaltato la Lazio, rifilandole un pokerissimo, ma a 6 giornate dalla fine del campionato, nel pieno della rincorsa alla zona Champions League, non c'è tempo per cullarsi sugli allori. Di certo non per Insigne e compagni, chiamati a battere il Torino, in trasferta, lunedì, alle 18,45, per allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi ed augurarsi, scendendo in campo a giochi fatti, di essere nelle condizioni di poter operare il sorpasso o l'aggancio su una - o meglio ancora se su entrambe - tra Atalanta e Juventus, distanti solo 2 punti ed impegnate domani, rispettivamente in casa con il Bologna e fuori casa a Firenze. Occhio pure al Milan, secondo, con ormani sole 3 lunghezze di vantaggio sul Napoli: i rossoneri scenderanno in campo all'Olimpico, contro la Lazio, lunedì sera. C'è la chance di raggiungerli, seppur momentaneamente, e mettergli pressione. Sotto con un'altra rimescolata al mazzo degli interpreti. Osimhen dovrebbe tornare titolare al posto di Mertens, Mario Rui fare altrettanto scalzando Hysaj mentre Rrhamani prenderà il posto dello squalificato Manolas. Futuro a breve e lungo termine si intrecciano. Non solo dentro, ma anche appena al di fuori del rettangolo di gioco. Per il dopo Gattuso, Giuntoli spinge per Dionisi mentre De Laurentiis non vuole scommesse: da registrare nuovi contatti con Spalletti.