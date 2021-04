Bakayoko e Osimhen, il Napoli vince a Torino (0-2) ed è terzo Azzurri vincenti all'Olimpico-Grande Torino: raggiunte Juventus e Milan a quota 66

Dal 11' al 13': in due minuti i due gol del Napoli per il successo in casa del Torino. Gli azzurri confermano la crescita in stagione e non falliscono l'occasione di agganciare la Juventus (ieri il pari dei bianconeri a Firenze) e il Milan (ko in serata con la Lazio per 3-0). Quota 66 per il Napoli che supera il Torino con i gol di Tiemoue Bakayoko e Victor Osimhen. Tutto nel primo quarto d'ora: il Napoli amministra con il doppio vantaggio e vince la settima gara nelle ultime nove sfide giocate in campionato. Rimonta Champions per la squadra di Rino Gattuso, ora terza forza effettiva del torneo per la miglior differenza reti complessiva. Inter 79, Atalanta 68, Napoli, Juventus e Milan 66, Lazio 61, ma i biancocelesti hanno una gara da recuperare (la sfida con il Torino, programmata per il prossimo 18 maggio): ecco la classifica con la zona Champions tutta da definire. Silenzio stampa che prosegue, ma Aurelio De Laurentiis rinnova il tweet post-gara: "Partita dominata. Bravi tutti! #ADL".

Serie A - Trentatreesima Giornata

Torino-Napoli 0-2

Marcatori: 11' Bakayoko (N), 13' Osimhen (N)

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (57' Buongiorno), Bremer; Singo (72' Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi (57' Linetty), Ansaldi (86' Baselli); Sanabria, Belotti (72' Zaza). All. Nicola. A disp. Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Gojak, Rodriguez, Vojvoda, Murru

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (85' Elmas); Politano (59' Lozano), Zielinski (59' Mertens), L. Insigne (85' Ruiz); Osimhen (80' Petagna). All. Gattuso. A disp. Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Costanzo, Cioffi, Lobotka

Arbitro: Valeri

Espulso: Mandragora (T) per somma di ammonizioni

Ammoniti: Verdi (T) e Osimhen (N)

Recupero: 3' pt, 4' st