Tennis, Giustino nelle qualificazioni del Roland Garros Dal 24 maggio il napoletano proverà a ripetere l'exploit del 2020 quando arrivò al secondo turno.

Lorenzo Giustino è pronto per riprovare a fare l’impresa a Roland Garros. Dopo il fantastico exploit dello scorso anno quando riuscì a superare i tre turni di qualificazione e vincere la prima sfida nel tabellone principale contro il francese Moutet, conquistando il record di seconda partita più lunga del torneo, il napoletano è pronto a riprovarci.

Saranno sei gli azzurri che proveranno l’impresa. Federico Gaio guiderà la spedizione che sarà composta anche dal grande vecchio del tennis italiano Paolo Lorenzi, da Thomas Fabiano, Alessandro Gainnessi, Roberto Marcora e proprio dal napoletano che in questi giorni è in corsa al Challenger di Roma dove ha superato il primo turno battendo il peruviano Juan Pablo Varillas per 6-1 7-5. Le qualificazioni sulla terra rossa di Parigi inizieranno il 24 maggio subito dopo il torneo di Roma e in contemporanea con il 250 di Parma.