Tennis, torna il Challenger di Napoli che mancava dal 2016 Si giocherà sulla terra rossa dal 4 al 10 ottobre con un montepremi di 50.000 euro.

Cinque anni dopo l’ultima edizione, torna il torneo Challenger di Napoli, una splendida notizia per tutti gli appassionati campani. Nello splendido scenario del TC Napoli, che ha ospitato anche la Coppa Davis con la vittoria degli azzurri sulla Gran Bretagna con Fabio Fognini che riuscì a battere Andy Murray, la città partenopea tornerà ad ospitare un torneo di buon livello con montepremi di 50.000 euro.

L’ATP Challenger 80 andrà in scena dal 4 al 10 ottobre e si giocherà ovviamente sulla terra rossa. Nel 2016 a vincere fu lo slovacco Jozef Kovalik che è entrato in un albo doro dove si possono leggere nomi altisonanti come quello dello spagnolo David Ferrer, di Richard Gasquet ma anche del nostro Potito Starace.

Sarà sicuramente importante la presenza degli azzurri visto che il movimento italiano sta vivendo un periodo eccezionale, e potrebbero esserci anche grandi nomi a caccia di punti sulla terra battuta nella parte finale della stagione. Chi ci sarà sicuramente è il napoletano Lorenzo Giustino, che finalmente potrà giocare in casa magari anche con un buon numero di spettatori sulle tribune del TC Napoli a fare il tifo per il miglior tennista campano in attività.