Napoli, testa al Cagliari: 31 anni fa il secondo Scudetto Il ricordo del club sulla pagina ufficiale Twitter per l'ultimo tricolore

“29 aprile del 1990 - Il Napoli vince il suo secondo Scudetto”, il club azzurro ricorda così l'ultimo tricolore conquistato da Diego Armando Maradona e dalla squadra guidata dal tecnico, Alberto Bigon. Trentuno anni dopo, lo Scudetto non più raggiungibile nella stagione in corso, ma guardando i numeri della seconda parte del campionato, non mancano i rimpianti nell'ambiente partenopeo. Gli infortuni in serie hanno condizionato il percorso da dicembre a febbraio. Da lì, con il rientro di tutte le pedine, il Napoli ha ritrovato l'entusiasmo e la qualità opportuna per la rincorsa al posto Champions, che oggi la squadra di Rino Gattuso può vivere anche con la serenità del gioco proposto e i colpi messi in mostra non solo al “Maradona”. Il terzo posto effettivo della classifica a cinque turni dal termine del campionato garantisce una nuova apertura sul fronte rinnovo per il tecnico. Il gruppo appare compatto grazie alla presenza di Gattuso: aspetti che la proprietà dovrà valutare con attenzione, ma in primis nella testa di tutti i tesserati azzurri c'è la conquista del posto che vale il ritorno nella massima competizione europea. Tamponi negativi per i componenti del gruppo-squadra e sguardo verso la sfida di domenica con il Cagliari: Napoli per la Champions, sardi per la lotta salvezza e reduci da tre vittorie consecutive.

Foto: screenshot pagina ufficiale Twitter Official SSC Napoli