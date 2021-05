Il Napoli rallenta, rimpianti per il pari con il Cagliari Azzurri di nuovo quinti e ora c'è un trio (Atalanta, Juventus e Milan) a +2

Basta il lancio di Alfred Duncan per Nahitan Nandez a rimarcare il finale di sofferenza vissuto dal Napoli, che spreca al “Maradona”: risultato di 1-1 con il Cagliari, che ha avuto il merito di crederci fino alla fine dopo essere andato sotto al 13'. Victor Osimhen conferma l'ottimo momento con il controllo sul lob offerto da Lorenzo Insigne: firma per l'1-0, rischi continui con Alex Meret protagonista nel match a Fuorigrotta, ma anche i rimpianti per la decisione di annullare il gol di Osimhen per il contatto del nigeriano in campo aperto con Diego Godin. Per l'arbitro, Michael Fabbri, e il VAR, guidato da Paolo Mazzoleni, è fallo commesso dall'attaccante azzurro sull'uruguagio. Poteva essere il 2-0 in un match che si trasforma nel finale. Il Napoli subisce, punta su Meret per confermare il vantaggio e si fa sorprendere al 94'. Il pari costa caro alla squadra di Rino Gattuso, sempre in silenzio stampa. Il Napoli è di nuovo quinto in classifica, a -2 da Atalanta, Juventus e Milan. Il Cagliari conquista un punto prezioso prima del match salvezza di Benevento.