Boxe: Irma Testa nella Commissione Federale Atleti Nuova avventura per la pugile di Torre Annunziata.

La Federazione Pugilistica Italiana ha annunciato la formazione della Commissione Federale Atleti, varata dal Consiglio Federale diretto dal presidente Flavio D’Ambrosi. Della Commissione faranno parte i seguenti componenti: Roberta Bonatti e Antonio De Vitis che ricoprono la carica di Consigliere Federale; Manuel Cappai, Roberto Cammarelle, Giovanni De Carolis, Vissia Trovato e la napoletana Irma Testa che è la massima esponente del pugilato in rosa italiano. Per lei e i suoi colleghi una nuova avventura in un quadrienni che è già iniziato e che porterà il movimento tricolore alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Fonte Foto: fpi.it