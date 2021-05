Luvo Barattoli Arzano ko in gara 1 a Catania Campane mai in partita, le siciliane hanno preso il sopravvento fin dall'inizio.

Tutto facile per la Rizzotto Design nella gara 1 dei playoff promozione in serie A del campionato 2021 di serie B1 femminile. La squadra allenata da coach Relato si impone 3-0 sulla volenterosa Luvo Barattoli Arzano. Ha funzionato la campagna acquisti di aprile messa a segno dalla squadra di casa che inserendo l'esperienza di Mercieca e Nielsen ha di fatto sbilanciato a proprio favore quella che doveva essere la sfida fra le formazioni più giovani della B1 meridionale. Aggiungendo a cotanta esperienza la serata eccezionale di Chiara Muzi ed un Arzano a corrente alternata, ne è venuto fuori un match che ha premiato le padrone di casa consentendo di arrivare in vantaggio alla gara di sabato prossimo.

Padrone di casa avanti fin dalle prime battute. Sul 7-3 coach Piscopo ferma subito il tempo per dare la prima scossa alla sua squadra. Si vede qualcosa in più e le ospiti cominciano ad entrare in partita. Una reazione che purtroppo dura poco. La parte centrale del set fa registrare un giro con tre errori di fila in battuta che unite a due invasioni e ad una palla dubbia giudicata fuori consegnano ben sei punti alle padrone di casa, consentendo loro di aumentare il vantaggio. Finisce 25-16.

Anche nei restanti parziali le ospiti si danno da fare in avvio per poi cedere alla distanza. Le cose migliori le fa vedere Palmese, unica a chiudere in doppia cifra con 12 punti all'attivo. Ci sarà tempo per preparare la sfida di sabato prossimo. Il giorno 22 maggio alle ore 16 a campi invertiti ci sarà il secondo appuntamento dei playoff e per la prima volta nel 2021 si giocherà ad Arzano.

RIZZOTTI DESIGN CATANIA 3

LUVO BARATTOLI ARZANO 0

(25-16; 25-14; 25-18)

RIZZOTTI DESIGN CATANIA: Bonaccorso (L), Messaggi 1, Pezzotti 1, Oggioni 4, Muzi 19, Monzio 7, Nielsen 9, Mercieca 7, Conti. Non entrate: Musumeci, Bellomo, Minervini, Agbortabi. All. Relato

LUVO BARATTOLI ARZANO: Piscopo F. (L), De Siano 8, Piscopo V. (L), Passante 4, Aquino 7, Michelini 2, Palmese 12, Postiglione 2, Panacea. Non entrate: Suero, Silvestro, Rinaldi, Fusco, Putignano. All. Piscopo A.

Arbitri: Richichi e Crucitti

Note. Durata set: 21'; 22'; 24'. Battute sbagliate Arzano: 7, Battute punto: 0, Muri punto: 5. Battute sbagliate Catania 5, Battute punto: 5, muri punto 8.