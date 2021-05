Tennis, Brancaccio si qualifica per il torneo ATP 250 di Parma Bella impresa del tennista campano che giocherà nel tabellone principale contro Cecchinato.

Da Parma arrivano splendide notizie per il tennis campano. Raul Brancaccio, dopo aver sfiorato la qualificazione al Master 1000 di Roma, è riuscito ad ottenere il pass per il tabellone principale del torneo emiliano. Il ragazzo di Torre del Greco, attualmente numero 333 della classifica ATP, ha superato in due set con un doppio 6-3 l’esperto Teymuraz Gabashvili, 35 enne tennista russo che è attualmente il numero 254 del mondo. Per lui derby italiano con la wild card Marco Cecchinato, protagonista nel 2018 della semifinale al Roland Garros, e giocatore che esprime il suo gioco migliore proprio sulla terra rossa. Il match tra i due azzurri è in programma lunedì mattina alle 12:30.