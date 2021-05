Tennis, a Parma Cecchinato elimina il campano Brancaccio Il 24enne di Torre del Greco ha ceduto in due set al più esperto connazionale.

E’ finita al primo turno, dopo il rinvio per pioggi di lunedì, l’avventura di Raul Brancaccio al torneo ATP 250 di Parma. Sulla terra rossa emiliana il tennista di Torre del Greco, dopo aver fatto l’impresa ed essersi conquistato un posto in tabellone, non è riuscito a battere il più esperto connazionale.

Cecchinato ha giocato un buon primo set facendo il break e chiudendo sul 6-3. Ma dopo essersi tolto di dosso la tensione dell’esordio, il campano ha alzato il suo livello disputando una seconda partita di alti contenuti tecnici e fisici tenendo testa al siciliano trascinandolo fino al decisivo tie-break. Brancaccio non è riuscito ad allungare la partita al terzo set con Cecchinato che ha sfruttato il match point sul 6-5 quando una rovescio bimane del campano è finito nel corridoio.

Per il ragazzo di Torre del Greco si tratta comunque di una grande esperienza che potrà solo aiutarlo nei prossimo tornei. Ora l’importante è provare a guadagnare posizioni in classifica dove il 24enne è attualmente al 336° posto.