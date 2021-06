Boxe: Testa show, demolita la russa Vorontsova La napoletana supera il turno con facilità e domenica affronterà la croata Cocic.

Al Grand Dome di Villebon-sur-Yvette a Parigi, è iniziata alla grande l’avventura di Irma Testa che punta al pass per le Olimpiadi di Tokyo. La ragazza di Torre Annunziata, che combatte nella categoria dei 57 kg, ha affrontato venerdì la russa Vorontsova numero uno del seeding. Match reso facile dall’atteggiamento della campionessa azzurra, che non ha sbagliato nulla dal punto di vista tattico, infliggendo una vera e propria lezione alla rivale. Testa perfetta nel costruire combinazioni pericolose senza mai lasciare spazio per colpire all’avversaria. Il successo per 5 a 0 consente ad Irma Testa di approdare ai quarti di finale dove se la vedrà, nella giornata di domenica, contro la croata Cocic.

Nella prima giornata è arrivato anche il ko dell’altra napoletana Assunta Canfora, sconfitta per 5-0 nella categoria 75 kg contro la turca Demir. Oggi invece toccherà ad Aziz Abbes Mouhiidine (ore 15:15) nei 91 kg contro il turco Ylas e ad Angela Carini (19:00) nei 69 kg contro la francese Sovinco.