Napoli, Hysaj ai saluti: c'è un portoghese in pole position per sostituirlo Calciomercato, Petagna può restare ma un club lo valuta in caso di una cessione eccellente

Hysaj giocherà nella Lazio. Dopo un lungo tira e molla col Napoli, in merito al rinnovo, il terzino lascerà gli azzurri a parametro zero e riabbraccerà Sarri approdando tra le file biancocelesti. Sta per chiudersi la lunga avventura del nazionale albanese all'ombra del Vesuvio, dove era arrivato nell'estate del 2015 fortemente voluto proprio da Sarri, che lo aveva lanciato ai tempi dell'Empoli. Si limano gli ultimi dettagli per procedere alla firma e all'annuncio ufficiale: l'ingaggio non sarà inferiore agli 1,6 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti e potrebbe arrivare a sfiorare i 2. Nuno Tavares, classe 2000 di proprietà del Benfica, è in pole position per prendere il suo posto. Chi, invece, può restare, a dispetto dell'orientamento iniziale, è Petagna. L'assenza programmata di Osimhen per prendere parte alla Coppa d'Africa con la Nigeria, a cavallo tra gennaio e febbraio 2022, rende necessario avere una valida alternativa e così, anziché andare a prendere un'altra punta, l'ariete ex Spal rappresenterebbe la soluzione tampone ideale già in casa. Chiaro, però, che se dovesse arrivare un'offerta importante le carte in tavola cambierebbero. Sulle tracce di Petagna c'è il Torino, che rischia di perdere Belotti dopo l'Europeo e starebbe pensando di puntare forte sul centravanti per rimpiazzarlo.