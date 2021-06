Ginnastica, Maresca oro negli anelli alla World Challenge Cup di Osijek In Croazia grande vittoria per il ragazzo di Castellamare di Stabia.

Alla World Challenge Cup di Osijek in Croazia, è finalmente arrivata la vittoria per Salvatore Maresca. Il ragazzo di Castellamare di Stabia ha trionfato negli anelli dopo il bronzo ottenuto ai recenti Europei e la piazza d’onore ottenuta nella tappa di Varna in Bulgaria alla fine di maggio. Un successo sofferto e col brivido, perché ha ottenuto lo stesso punteggio dell’austriaco Vinzenz Hoeck: 14.900. Terza piazza per il turno Adem Asil (14.866), quarto Ibrahim Colak (14.666).

Maresca, felicissimo dopo questo primo successo, si è sfogato attraverso i suoi social. “Finalmente sei mia” il chiaro riferimento è alla medaglia d’oro. “Dopo la scorsa gara non mi sono demoralizzato, anzi sono voluto andare fino in fondo. Ho sentito l’inferno ma ne sono uscito vittorioso. Questa gara per me vale più dell’Europeo. Sono molto contento. Mi godo questi attimi perché da domani si ricomincia”.