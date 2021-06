Napoli, possibile Insigne-Mertens ai quarti dell'Europeo Italia-Austria agli ottavi, il Belgio attende l'avversario per il tabellone finale

L'Europeo rallanta le dinamiche del mercato, non solo per il Napoli. I “parametri zero” sono pronti per finalizzare accordi con i nuovi club. È stato il caso di Gigio Donnarumma, da visite mediche per la firma con il PSG, e quello di Hakan Calhanoglu, che passa dal Milan all'Inter. La finestra tra il girone e la fase a eliminazione diretta ha garantito qualche sussulto di mercato, ma non per il Napoli. Quello azzurro non può che essere un periodo d'attesa con i protagonisti della rosa anche leader nelle nazionali, come Lorenzo Insigne e Dries Mertens, lanciati verso gli ottavi di finale e il possibile scontro diretto ai quarti.

La sensazione è che nessuno sia incedibile in casa Napoli. La società si è posta dei paletti tra ingaggi e acquisti e l'uscita di una big può offrire gestione. Nel frattempo, Kalidou Koulibaly si conferma super anche fuori dal terreno di gioco. Beneficenza al suo Senegal con l'invio di due ambulanze, medicinali e alimenti tramite un cargo che raggiungerà la capitale, Dakar, nei prossimi giorni: gran gesto da parte del difensore che già in passato è stato protagonista di iniziative solidali. Nei giorni scorsi, Koulibaly ha lanciato un messaggio chiaro al Napoli, con la volontà di restare all'ombra del Vesuvio sposando il progetto di rilancio con il nuovo tecnico, Luciano Spalletti.