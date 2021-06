La Juve Stabia saluta Pavone. Marra Cutrupi è il nuovo direttore sportivo Ritorno a Foggia per il ds che ha rescisso il contratto con le vespe

È stato il giorno dei saluti e di un ingresso nell'organigramma della Juve Stabia. Il club di Castellammare ha comunicato la rescissione consensuale con il direttore generale e sportivo, Giuseppe Pavone. Come presentato nel giorno del ritorno di Zdenek Zeman a Foggia, anche Pavone è destinato al rientro nel club rossonero. Ringranziamenti per l'operato da parte della proprietà della Juve Stabia, che ha ufficializzato anche l'accordo con Filippo Marra Cutrupi, che ricoprirà - come già avvenuto con l'ex ds - il ruolo di direttore sportivo e, ad interim, quello di direttore generale. "Classe ’69, vanta esperienze importanti negli anni. Lo scorso anno a Grosseto, ha ricoperto la carica di direttore generale e da dicembre in poi anche quella di direttore sportivo. Un trascorso, tra le altre, anche con Reggina e Modena", ecco la presentazione da parte delle vespe per la new entry nell'organigramma.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia