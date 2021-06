Turris, biennale per Leonetti: il primo colpo per il 2021/2022 La società corallina ha annunciato l'attaccante: 12 gol con il Matelica nella scorsa stagione

La Turris ha presentato Vito Leonetti. Contratto biennale per la punta pugliese, classe '94, reduce dall'avventura al Matelica nel girone B di Serie C. Doppia cifra per l'attaccante: numeri importanti nella passata stagione e voglia di confermarsi a Torre del Greco. "L’accordo è stato ratificato finalizzando le preliminari intese raggiunte dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, e dal direttore sportivo, Antonio Piedepalumbo, con il calciatore ed il suo entourage, rappresentato dagli agenti Valeriano Narcisi e Giovanni Tateo": così la Turris ha annunciato l'accordo con Leonetti. "Profilo tra i più importanti della categoria e con caratteristiche congeniali alle indicazioni dello staff tecnico, l’attaccante classe 1994, formatosi nel settore giovanile del Bari (per lui anche due presenze in B con la squadra della sua città), è reduce da due annate molto positive in forza al Matelica, di cui l’ultima in Lega Pro con 12 reti all’attivo e l’appendice dei playoff nazionali. In precedenza, 37 centri nel biennio con la maglia della Vastese in serie D ed altre esperienze in C nelle fila di Reggina, Lumezzane, Akragas e Savoia".

Foto: pagina ufficiale Facebook SS Turris Calcio Srl