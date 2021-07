Juve Stabia, ufficiale Novellino: allenerà le vespe Eduardo Imbimbo sarà il vice del tecnico di Montemarano come nell'esperienza ad Avellino

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con Walter Alfredo Novellino. Il tecnico di Montemarano allenerà le vespe nella stagione 2021/2022. Eduardo Imbimbo sarà il vice allenatore di Novellino come nell'avventura ad Avellino in Serie B. Il preparatore atletico sarà Pietro La Porta con Fulvio Flavoni nel ruolo di preparatore dei portieri e Giorgio Lucenti in quello di collaboratore tecnico. Dopo un anno di stop, riecco Novellino, che riparte dopo l'esperienza a Catania nel 2019.

Il comunicato ufficiale - "La S.S. Juve Stabia comunica che Walter Alfredo Novellino è il nuovo tecnico della prima squadra. Il Mister, nato a Montemarano (Av) il 4 giugno 1953, ha allenato negli anni passati Napoli, Sampdoria, Torino, Modena e Palermo, tra le altre. Il suo staff sarà composto da Eduardo Imbimbo (vice allenatore), Pietro La Porta (preparatore atletico), Fulvio Flavoni (preparatore dei portieri) e Giorgio Lucenti (collaboratore tecnico)."