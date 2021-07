Turris, Longo: "Entusiasmo e voglia di mettermi in gioco" L'attaccante è il secondo colpo dei corallini dopo l'accordo con Leonetti

La squadra campana più attiva sul mercato è la Turris. Dopo aver ufficializzato l'accordo con Vito Leonetti, il club corallino ha annunciato l'arrivo, a titolo definitivo dalla Fiorentina, di Salvatore Longo. L'attaccante, classe 2000, è un nuovo calciatore della Turris. Contratto triennale siglato da Longo, reduce dalle esperienze al Bisceglie e alla Pergolettese. "Arrivo in una società importante e in una piazza calda con grande tradizione calcistica. - ha affermato Longo - Non ho potuto dire no alla chiamata del direttore Primicile e al progetto Turris: da parte mia, ci metto entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco. Ho sentito telefonicamente anche mister Caneo, che già mi conosceva: il suo tipo di gioco ha rappresentato un altro fattore importante nella mia scelta. Non sono un calciatore statico. Mi piace anche staccarmi dall’area di rigore, andare incontro ai compagni partecipando alla manovra per poi attaccare la profondità".