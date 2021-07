Turris, test con l'Equipe Campania in programma il 29 luglio Annuncio da parte della squadra dei calciatori AIC senza contratto

Decima edizione dell'AIC Equipe Campania, il ritiro per i calciatori senza contratto, organizzato dal coordinatore AIC, Antonio Trovato, e patrocinato dall'Associazione Italiana Calciatori. Lunedì 12 luglio, alle ore 17, il gruppo di Napoli si ritroverà allo stadio "Alberto Vallefuoco" di Mugnano, mentre martedì 13, alle 17, sarà raduno per il gruppo salernitano al "Pasquale Novi" di Angri. Non solo sessioni di allenamenti per l'Equipe Campania che affronterà squadre professionistiche e dilettantistiche in diverse amichevoli lungo l'estate. Già fissati i test contro il Palermo, il prossimo 22 luglio a San Gregorio Magno, e contro la Turris, il 29 luglio. "Come ogni anno, l'Equipe Campania darà l'opportunità ai calciatori in attesa di contratto di prepararsi per la nuova stagione sportiva con uno staff ampio e di primo livello, che verrà reso noto nei prossimi giorni", si legge nella nota dell'AIC.