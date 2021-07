Juve Stabia, risoluzione consensuale con Marotta: sarà del Modena Protagonista con 13 gol da febbraio a maggio, l'attaccante firmerà con i canarini

La Juve Stabia saluta Alessandro Marotta. L'attaccante proseguirà la carriera al Modena, che sarà guidato in panchina da Attilio Tesser e che ha già annunciato gli arrivi di Francesco Renzetti, Matteo Ciofani, Riccardo Baroni, Fabio Scarsella e Paulo Azzi. "La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Alessandro Marotta. - si legge nella nota del club presieduto da Andrea Langella - La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi mesi, per l’attaccamento alla maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali". Marotta è stato splendido protagonista nella seconda parte della stagione della Juve Stabia: 15 presenze e 12 gol nella stagione regolare, 2 presenze e un gol nei playoff.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia