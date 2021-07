Virtus Pozzuoli, Valerio Spinelli è il nuovo allenatore Il direttore dell'area tecnica, Palumbo: "Da assistente ha dispensato consigli a tutti i giocatori"

Risoluzione consensuale con Mariano Gentile e Valerio Spinelli è il nuovo head coach della Virtus Pozzuoli. Il club puteolano, salvo con la vittoria nell'ultimo playout, vinto contro la Scandone Avellino, con Gentile capo-allenatore e Spinelli nello staff tecnico, punta sull'ex direttore sportivo della Virtus Roma per la panchina: "Spinelli ha tantissima esperienza accumulata negli anni come giocatore visti i suoi trascorsi in serie A e conosce bene l’ambiente puteolano. - ha affermato il direttore dell'area tecnica dei flegrei, Fulvio Palumbo - La società ripone grande fiducia in lui e nel suo operato, come ha già dimostrato nel campionato appena trascorso dove ha spesso dispensato consigli a tutti i giocatori vestendo il ruolo di assistente. Insieme a lui inizieremo a costruire il roster per la prossima stagione". Annuncio di Spinelli e addio a Gentile con una nota ufficiale della società, che "ringrazia il coach per le due stagioni sulla panchina gialloblù, con la conquista nell’ultimo anno della salvezza e gli augura le migliori fortune professionali".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Basket Pozzuoli