Turris, conferenza dirigenza-Longo: sarà svelato il futuro del capitano Alle 19.30, appuntamento nella sala stampa dello stadio "Amerigo Liguori"

Grande attesa a Torre del Greco per la conferenza stampa in cui sarà svelato il futuro del capitano dei corallini, Fabio Longo. Appuntamento alle 19.30, nella sala stampa dello stadio "Amerigo Liguori", con il calciatore e il presidente della Turris, Antonio Colantonio, che "comunicheranno l'esito del confronto tra le parti relativamente alla intervenuta scadenza del vincolo contrattuale", si legge nella nota del club. Sul post social di comunicazione dell'evento, i tifosi corallini hanno salutato Longo, sul quale c'è l'interesse delle big della Serie D, ma non sono esclusi colpi di scena.

Nel frattempo, la Primavera della Turris ha annunciato l'accordo con Antonio Iodice, classe 2004, "attaccante centrale proveniente dalla Asd Giancarlo Vindice Calcio di Pomigliano. Una classe, quella 2004, a cui guarda con particolare attenzione l'attività di scouting del tecnico Rosario Chiaiese e del neo direttore sportivo della Primavera, Giuseppe Borrello. Anche in quest'ottica, il gruppo primavera corallino, con alcuni elementi aggregati in prova, ha disputato venerdì pomeriggio un'amichevole al "Liguori" con il San Giorgio neopromosso in serie D".