Juve Stabia, ritiro a Rivisondoli dal 24 luglio al 5 agosto Per giovedì 22 e venerdì 23 sono in programma i classici test fisici e le visite mediche

La Juve Stabia ha ufficializzato la tabella di marcia verso la stagione 2021/2022. I tesserati gialloblé si ritroveranno allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia giovedì 22 e venerdì 23 per i classici test fisici e le visite mediche. Il ritiro sarà sviluppato a Rivisondoli dal 24 luglio al 5 agosto. "La squadra si allenerà sul campo sportivo messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Rivisondoli, riqualificato in vista del meeting internazionale di atletica che si svolgerà presso la località montana nel prossimo mese di settembre", si legge nella nota del club. "Il presidente Andrea Langella e tutta la S.S. Juve Stabia ringraziano per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata e aggiunge: “Un ringraziamento va al sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, e alla sua giunta comunale. Per noi sarà motivo d’orgoglio portare i nostri colori nella città abruzzese, per prepararci al meglio alla prossima stagione".