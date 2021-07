Turris, Caneo: "Contento di quanto fatto dal ds e dal club" Così il tecnico dei corallini al termine del primo giorno del raduno

La Turris è lanciata verso il ritiro di Campitello Matese e lavora allo stadio "Amerigo Liguori" per i primi allenamenti prestagionali. "Sono contento di quanto fatto finora dal direttore e dalla società. - ha affermato il tecnico dei corallini, Bruno Caneo, al termine del primo giorno di lavoro - Ora cerchiamo di completare l'organico con i profili giusti, senza andare di fretta. La Turris sta dimostrando voglia di costruire qualcosa di solido per crescere, creare una mentalità vincente, pur in un campionato con tanti club blasonati. Ma in giro si comincia a capire che da noi c'è un ambiente sano, costruttivo. Dove si pensa al domani". Nel frattempo, ecco la definizione dell'organigramma per la Primavera 3 della Turris.

Turris - Primavera 3

Staff tecnico-dirigenziale

Direttore sportivo: Giuseppe Borrello

Dirigente accompagnatore: Francesco D'Aponte

Segretaria: Luigia Oliviero

Medico sociale: Andrea Criscuolo

Massaggiatore: Salvatore Albino

Allenatori

Rosario Chiaiese

Pasquale Matarese

Raimondo Marrazzo

Ciro Cestari

Preparatore atletico: Davide Di Grezia

Preparatore portieri: Emanuele Maggiani

Match-analyst: Gennaro Bruno

Foto: pagina ufficiale Facebook SS Turris Calcio Srl