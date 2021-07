Olimpiadi, boxe: lunedì torna sul ring Irma Testa per un match da brividi Sulla strada dell'azzurra c'è la Walsh, numero tre del ranking mondiale nella categoria dei 57 kg.

L’esordio contro la russa Vorontsova è stato spettacolare. Irma Testa ha mandato un chiaro messaggio a tutte le rivalli che ambiscono a qualcosa di importante nella categoria dei 57 kg. La napoletana è arrivata a Tokyo per salire sul podio, è questo il suo unico pensiero. Lunedì 26 luglio, alle 7:42 orario italiano, tornerà sul quadrato magico per affrontare negli ottavi di finale Michaela Walsh, vecchia conoscenza della Testa.

Infatti l’ultimo match tra le due è andato in scena l’8 giugno a Parigi nella finale del torneo di qualificazione Olimpica. La portacolori dell’Irlanda del Nord, numero 3 del ranking mondiale, fu battuta nettamente. L’azzurra parte favorita ma l’Olimpiade è una manifestazione dove non va mai dato nulla per scontato. La classe di Irma Testa e la sua determinazione serviranno per superare un altro ostacolo in un tabellone pieno zeppo di campionesse nella parte alta dove sono l’azzurra e l’irlandese, mentre è molto più agevole nella parte bassa.