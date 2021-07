Juve Stabia, poker di acquisti ufficiali Due ex calciatori dell'Avellino entrano a far parte del settore giovanile

Poker di acquisti ufficiali della Juve Stabia. Raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2000 Matteo Stoppa. Il calciatore, di proprietà della Sampdoria, è nato a Biella ed è cresciuto calcisticamente nel Novara. Ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus e della Pistoiese. “Sono contento di arrivare in questa grande piazza. Non vedo l’ora di iniziare a dare il massimo per questa maglia e per questi tifosi” ha commentato Stoppa attraverso i canali ufficiali del club gialloblù. Fatta anche per il centrocampista, svincolato, Daniele Altobelli. Nato a Terracina, in provincia di Latina, 28 anni, Altobelli ha iniziato a giocare nel Frosinone per poi militare, tra le altre, tra le file di Ascoli, Pro Vercelli, Salernitana, Ternana, Feralpisalò, Catanzaro e Arezzo. “Sono felice di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Sono orgoglioso di giocare in questo grande club" ha dichiarato Altobelli. Preso, inoltre, un altro free agent, il difensore Davide Cinaglia. Nato a Roma nel 1994 si è formato calcisticamente nella Roma e giocato, tra le altre, con Torino, Feralpisalò, Ascoli, Cremonese, Novara e Gubbio: “La piazza di Castellammare di Stabia è straordinaria, non vedo l’ora di giocare al Menti con i tifosi. Sono molto motivato e ho tanta voglia di fare bene”. Innesto pure un ulteriore svincolato, per l'attacco: ecco Victor Walker Varas Gomez. Classe '94 come Cinaglia, originario di Santa Fe (Argentina), Gomez si è fatto apprezzare con il Morolo, il Pomezia, il Forlì ed Formia: “Sono felice di essere arrivato in una piazza così importante. Sono carico e ho tanta voglia di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”.

Novità pure nel vivaio dove entrano due ex calciatori dell'Avellino. Roberto Amodio è un nuovo dirigente della Primavera. Vincenzo Riccio è il nuovo allenatore dell'Under 15.