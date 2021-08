Olimpiadi, boxe: la felicità di Irma Testa dopo aver ricevuto la medaglia “L’ho vista. L’ho toccata. Allora è tutto vero”.

“L’ho vista. L’ho toccata. Allora è tutto vero.” Parole usate da Irma Testa per commentare la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Tokyo nei 57 kg del torneo di pugilato femminile. Una grande impresa la sua. Dopo essere stata la prima italiana a qualificarsi ai Giochi nel 2016, è diventata anche la prima donna della boxe azzurra a vincere una medaglia. Un risultato incredibile anche se ovviamente un po’ di rimpianto c’è. Irma voleva vincere. Non si è mai nascosta, ma ci riproverà a Parigi tra tre anni.

Nella finale della sua categoria risultato a sorpresa con la favoritissima Nesthy Petecio, che l’aveva battuta per 4-1, è stata travolta dalla pugile giapponese Sena Irie che ha vinto per decisione unanime convincendo tutti i giudici. La Testa è stata grande protagonista nel classico appuntamento, riservato ai medagliati, di Casa Italia. Domani salirà sull’aereo che la riporterà in Italia dove nella sua Torre Annunziata è pronta una grande accoglienza alla palestra della famiglia Zullo dove ha sede la Boxe Vesuviana, società da cui è partita l’incredibile avventura di questa splendida ragazza.