Olimpiadi, Chirichella: "potevamo fare meglio, dovevamo crederci di più" La centrale napoletana parla da leader dopo il netto ko per 3-0 contro la Serbia.

Fino a qualche settimana fa era il capitano di questa squadra. Poi Mazzanti l’ha sostituita con Myariam Sylla, ma Cristina Chirichella ci ha messo comunque la faccia, da vera leader, dopo il doloroso e netto ko contro la Serbia. Lei ha giocato solo uno spezzone di partita come del resto è spesso successo in questa Olimpiade che per lei, così come per la De Gennaro resta stregata, infatti anche questa volta si torna a casa senza la tanto sognata medaglia.

“C’è delusione e rammarico per questa sconfitta, potevamo fare sicuramente meglio e dovevamo credere di più in noi stesse”. La squadra è parsa frastornata e insicura fin dall’inizio della sfida, una Nazionale diversa rispetto a quella vista ad inizio torneo. “Dopo un buon avvio di torneo penso che noi abbiamo perso il ritmo, mentre le altre formazioni sono cresciute. Anche oggi il nostro gioco non è stato continuo, troppi sono stati gli errori commessi. Alle Olimpiade le partite importanti sono dai quarti in poi, bisogna battere tutte le avversarie”. C’è rammarico per aver perso un treno importante, ora bisognerà attendere tre anni per riprovarci a Parigi 2024.