Olimpiadi, anche il Ministro Patuanelli ad accogliere Irma Testa a Fiumicino "E' una medaglia che apprezzerò più nel tempo, continueremo a lavorare così".

Grande accoglienza a fiumicino per Irma Testa. La campionessa di Torre Annunziata è stata accolta da supporters, amici, parenti, dal Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, dalla Federazione e da Roberto Cammarelle in rappresentanza delle Fiamme Oro con grandi striscioni di cui uno che recitava “Irma sei la storia”. Immancabile la colonna sonora rigorosamente napoletana, de “'O surdato 'nnammurato”. Festa grande per la pugile di Torre Annunziata che ora si potrà godere un po’ la famiglia e le meritate vacanze.

“Accoglienza bellissima” ha raccontato una emozionatissima Irma Testa. “Sono felice, è un colore e una medaglia che apprezzerò più bel tempo. Dopo le vacanze ci metteremo a lavoro nella stessa direzione che abbiamo preso per preparare Tokyo. Stavamo lavorando benissimo, dovremo continuare così”.

Foto: pagina facebook Federazione Pugilistica Italiana