La Juve Stabia saluta Rivisondoli, Novellino ordina il rompete le righe Per le vespe tre giorni di riposo dopo il 2-2 in amichevole col Campobasso

L'Abruzzo si conferma tra le regioni più indicate per i ritiri estivi. Lo sa bene la Juve Stabia, che ha concluso la prima parte del suo percorso estivo di preparazione alla stagione 2021/2022. Le vespe salutano Rivisondoli. Dopo l’allenamento congiunto con la Cobo Players Management, la gara amichevole con la Primavera del Pescara ad Atri di Pineto, e l’amichevole disputata nel pomeriggio al "Nuovo Romagnoli", contro il Campobasso (2-2, doppietta di Tonucci, reti di Rossetti e Candellori), il gruppo squadra ha mandato in archivio la marcia di avvicinamento alla nuova annata agonistica. In serata il rientro a Castellammare di Stabia. l club gialloblù, in tutte le sue componenti, ha inteso ringraziare pubblicamente il sindaco del comune di Rivisondoli, nonché i responsabili e tutto il personale della struttura alberghiera che ha ospitato gli uomini di Novellino, per l’accoglienza e la disponibilità ricevuta. Seguiranno tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti il giorno 9 agosto.