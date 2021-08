Juve Stabia - Potenza, il "Menti" riapre parzialmente: info e dettagli Giovedì prossimo, alle 17,30, test con i lucani. Scocca l'ora del ritorno (parziale) dei tifosi

Lo stadio “Romeo Menti” torna a essere dei tifosi: come tutti gli impianti sportivi d’Italia, a causa della pandemia di Covid-19, ha chiuso le porte ai propri sostenitori, che non hanno più potuto assistere dal vivo alle partite. Con l’ultimo decreto del Governo Draghi, però, c'è il via libera alla riapertura, seppur se in maniera parziale, al 50 per cento della capienza e con il Green Pass (obbligatorio) o di un tampone, negativo, effettuato nelle 24 ore precedenti l’evento.



La Juve Stabia, con grande piacere, ha potuto così rendere noto che sono a disposizione i biglietti per assistere al match amichevole con il Potenza che si giocherà mercoledì 11 agosto, alle 17,30, con il Potenza. Vespe in campo per il primo test stagionale davanti ai propri sostenitori. La prevendita scatterà lunedì prossimo. Questo il tariffario:



Curva San Marco:10 euro comprensivo dei diritti di prevendita;



Tribuna Quisisana: 15 euro comprensivo dei diritti di prevendita;



Tribuna Monte Faito: 20 euro comprensivo dei diritti di prevendita;



Tribuna Roberto Fiore: 35 euro comprensivo dei diritti di prevendita.



I tagliandi potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita:



Bar Dolci Momenti, via G. Cosenza, 192;



Bar Gialloblu, viale Europa, 101;



Agenzia Intralot, viale Europa, 31;



Tabaccheria del Corso, Corso Vittorio Emanuele, 11;



Planet Davidos, corso Alcide De Gasperi, 114/116.



Il club gialloblù ha, inoltre, rivolto un invito ai tifosi ad anticipare l'ingresso all'impianto per evitare assembramenti.