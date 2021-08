Irma Testa e Ciro Immobile, le stelle di Oplonti brillano a Torre Annunziata I due campioni premiati nella loro città natale. All’esterno contestate le istituzioni

Una serata dedicata alle stelle di Oplonti. Torre Annunziata ha reso omaggio ad Irma Testa e Ciro Immobile, due campioni dello sport cittadino che hanno onorato l’Italia nel mondo nelle rispettive discipline: Testa, con il bronzo conquistato a Tokyo, ha regalato alla boxe azzurra femminile la prima medaglia olimpica della storia; Immobile, con i suoi gol, ha contribuito a vincere il titolo europeo di calcio. «Sono scaramantica e non voglio fare proclami. Ma darò il massimo per migliorare questo risultato alle Olimpiadi di Parigi», ha promesso Irma Testa alla sua gente. «Sono oplontino al cento per cento e per me è sempre una grande gioia tornare nella mia città», ha ribadito Ciro Immobile che ha parlato anche della prossima stagione calcistica e del feeling che si sta costruendo con il neo tecnico Maurizio Sarri.

Il sindaco Vincenzo Ascione ha, quindi, conferito una onorificenza ai due sportivi per i risultati raggiunti e per aver rappresentato Torre Annunziata nel mondo.

All’esterno del Comune da registrare la contestazione dei tifosi del Savoia nei confronti delle istituzioni cittadine. «Un popolo in estinzione», uno degli slogan intonato dai cittadini di Torre Annunziata che hanno denunciato la mancanza di strutture sportive e, soprattutto, il rischio di dover vivere un anno senza calcio e senza Savoia.