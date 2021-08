Paralimpiadi: nel Sitting Volley esordio di capitan Vitale e compagne La campana è il capitano delle azzurre che sfideranno Giappone, Canada e Brasile.

Ufficializzati gironi e calendario del torneo paralimpico di Sitting Volley che andrà in scena a Tokyo dal 25 agosto al 5 settembre. Alla competizione paralimpica, per la prima volta, parteciperà anche l’Italia guidata da Amauri Ribeiro.

L’Italia, capitanata dalla campana Alessandra Vitale che gioca nel Nola Città dei Gigli, è stata inserita nella pool A e si confronterà con le padrone di casa del Giappone, col Canada e il Brasile. Girone non semplice dove le azzurre dovranno giocare ogni gara come se fosse una finale. L’esordio dell’Italia, che partirà per Tokyo venerdì 13, è previsto per venerdì 27 agosto alle 3:00 orario italiano contro il Giappone, mentre nella seconda sfida incroceranno il Canata domenica 29 alle 7:00 prima di chiudere il girone contro il Brasile mercoledì 1 settembre ancora alle 3:00. Supereranno il girone le prime due classificate che voleranno direttamente a giocarsi le medaglie in semifinale. Le altre giocheranno un piazzamento tra il 5° e l’8° posto.

Il teatro del torneo di Sitting Volley sarà la Makuari Messe Hall, dove ai recenti Giochi Olimpici sono andate in scena le competizioni di Taekwondo con la vittoria della medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila e di Lotta.