Juve Stabia, nuovo arrivo per Novellino: il centrocampo parla argentino Il club gialloblù ha annunciato di aver ingaggiato un ex, tra le altre, di Modena e Cuneo

La Juve Stabia, che alle 17,30 scenderà in campo allo stadio "Menti" per sfidare in amichevole il Potenza, continua le manovre di mercato in vista dell'ormai imminente inizio della stagione 2021/2022. Prolungato sino al 2023 il contratto di Denis Tonucci, e spalmato il suo ingaggio, il club gialloblù ha spostato le proprie attenzioni dalla difesa al centrocampo consegnando a Walter Alfredo Novellino un nuovo rinforzo. La Juve Stabia ha, infatti, reso noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, classe ’95. Nato a Rafaela (Argentina), Schiavi è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito, tra le altre, le maglie del Modena e del Cuneo. Queste le sue prime dichiarazioni da tesserato delle vespe: “Sono molto contento di essere arrivato alla Juve Stabia. Spero di dare una mano all’allenatore, alla squadra e di dare tutto per questi colori. Arrivo in una grande piazza e non vedo l’ora di mettermi a disposizione”.