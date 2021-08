Juve Stabia, arriva una prima punta Ufficiale l'intesa con un ex calciatore del Novara, cresciuto calcisticamente nel Genoa

Colpo di mercato della Juve Stabia. Il club gialloblù ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Giuseppe Antonio Panico, classe 1997. Nato a Ottaviano, Panico è cresciuto calcisticamente nel Genoa ed ha vestito, tra le altre, le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella e Novara. “Sono molto contento di essere in questa piazza così calorosa e non vedo l'ora di iniziare a dare il massimo per questa maglia. Mi metterò subito a disposizione di mister e compagni” ha dichiarato Panico attraverso il sito ufficiale delle vespe. Ieri gli uomini di Novellino hanno battuto in amichevole, con il finale di 2-1, al “Menti”, il Potenza: reti di Rizzo, Romero e Guarracino. Al termine del match il direttore sportivo Rubino aveva annunciato l'imminente arrivo di una prima punta fisica, spiegando: “Per infiammare una piazza non servono i nomi, ma i risultati. Punteremo forte sui nostri giovani, che affiancheranno gli arrivi dal mercato, per cercare di toglierci soddisfazioni”.