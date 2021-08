La Juve Stabia annuncia: "Non lanceremo la campagna abbonamenti". Ecco perché Lettera a cuore aperto del club gialloblù

Il nuovo campionato di Serie C, che prenderà il via dal prossimo 29 agosto, coinciderà con il tanto agognato ritorno allo stadio, seppur in misura ridotta, dei tifosi. A tal proposito, la Juve Stabia ha inteso scrivere una lettera a cuore aperto ai propri tifosi in merito alla campagna abbonamenti: “È stato un periodo difficile, lo è ancora per tutti, ma ci siamo e siamo pronti ad affrontare la stagione 2021/2022. Noi non ci dimentichiamo di voi, cari tifosi, che siete la nostra voce, la nostra forza. Il prossimo campionato sarà ugualmente sottoposto a protocolli sanitari e restrizioni, ma consentirà l'accesso allo stadio al 50 per cento della capienza, un qualcosa che ci riempie di gioia: il vostro calore ci è mancato.



Green Pass e distanziamento, dobbiamo continuare a restare vigili, abbiamo ancora obblighi e sacrifici che non sono finiti. Abbiamo pensato tanto alla campagna abbonamenti, ma abbiamo deciso, per il momento, di non lanciarla. Potrebbe essere un rischio, a tutela dei vostri sacrifici economici, non possiamo dare la certezza di godere fino in fondo del proprio investimento e non vogliamo approfittare dell'amore verso i nostri colori. Quando avremo, e siamo sicuri che sarà così, certezze, lanceremo la nostra campagna abbonamenti.



Di voi non ci dimentichiamo, anzi vogliamo venirvi incontro e, a differenza degli anni passati, proporremo prezzi modici, più bassi, per accedere allo stadio Romeo Menti. Anche senza abbonamenti, vi vogliamo al nostro fianco e vi agevoleremo in questo. Vi ringraziamo e crediamo nel vostro sostegno, un sostegno che deve essere maggiore, più forte, nell'amore per i nostri colori, quel giallo e quel blu che sventola nelle vostre bandiere!”