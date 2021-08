Juve Stabia, ufficiale un ritorno a centrocampo Conto alla rovescia in vista della sfida di Coppa Serie C al "Menti" contro l'ACR Messina

La Juve Stabia ha definito una nuova operazione in entrata e si tratta di un ritorno. È fatta per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Guido Davì. Classe 1990, nato a Palermo, Davì è cresciuto calcisticamente tra le file rosanero e ha vestito, tra le altre, le maglie di Benevento, Bassano, Feralpisalò, Sicula Leonzio, Gubbio e Modena. “Sono contento di essere tornato a Castellammare di Stabia, nella società che mi ha lanciato ad inizio carriera e di cui conservo ricordi bellissimi. Ho vinto un campionato e una Coppa qui e spero di poter far bene sin da subito. Mi metto a disposizione di compagni e mister” ha dichiarato Davì attraverso il sito ufficiale del club gialloblù. Sabato, alle 21, al “Menti”, contro l'ACR Messina, le vespe giocheranno il primo turno eliminatorio di Coppa Serie C. A presentare la gara ci penserà Walter Alfredo Novellino, domani, in conferenza stampa. Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione sta per terminare. Prove generali in vista dell'esordio in campionato in programma il prossimo 29 agosto in trasferta (ore 20:30) ad Andria contro la Fidelis.