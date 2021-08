Paralimpiadi, nuoto: Procida in acqua nei 100 dorso La ragazza di Castellammare di Stabia, dopo i podi ai Mondiali, sogna il bis a Tokyo.

“Lo sport mi ha cambiata, mi ha reso ciò che sono oggi, una ragazza forte e determinata”. Parole di Angela Procida, ragazza di Castellamare di Stabia che si appresta disputare la sua prima Paralimpiade. “In acqua mi sento libera, non ho bisogno di niente, sono solo io e il mio obiettivo”. Ha cominciato a nuotare sette anni fa e questa notte proverà a vivere il suo sogno nei 100 dorso S2. “In acqua riesco a mandar via le emozioni negative e a provare solo quelle positive”. E proprio i pensieri positivi dovranno aiutarla quando alle 2:41 scenderà in acqua per le batterie. L’obiettivo, dopo l’argento nei 50 dorso e il bronzo nei 100 ai Mondiali del 2019, è quello di essere tra le protagoniste in questa categoria nella finale che si disputerà quando in Italia saranno le 10:40. Il podio sarebbe un sogno realizzato, un premio per tutte le energie profuse in questi anni non solo da lei ma anche dalla sua famiglia.

Foto: pagina facebook Angela Procida