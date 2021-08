Juve Stabia, preso un attaccante under dalla Juventus Dopo Squizzato dall'Inter, per il centrocampo, altro rinforzo giovane per le vespe

La Juve Stabia inserisce in organico un altro classe 2002. Dopo aver annunciato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo in gialloblù, dall'Inter, del centrocampista Niccolò Squizzato, le vespe hanno raggiunto l'intesa per il prestito, dalla Juventus, dell'attaccante Mirco Lipari. Lipari, nato a Cecina, è cresciuto calcisticamente nel vivaio bianonero ed in quello dell'Empoli: “Sono orgoglioso di essere nella Juve Stabia. Mi metto subito a disposizione del mister e dei compagni. Non vedo l'ora di iniziare la stagione” ha dichiarato il giovane calciatore attraverso il sito ufficiale della Juve Stabia. Continua, intanto, la ricerca di una prima punta di esperienza. Ardemagni, idea per il reparto avanzato, è destinato a rimanere una suggestione: la trattativa tra la Spal e l'ex centravanti dell'Avellino, che ha un ingaggio da Serie B, è in stato avanzato e potrebbe concludersi già nelle prossime ore. Più percorribile la pista che porta a un altro ex biancoverde, Eusepi dell'Alessandria.