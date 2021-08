Taranto - Turris, la probabile formazione dei corallini Subito in campo il neo-acquisto Santaniello. Due squalificati. In quattro non convocati

Dopo la seduta di rifinitura, sostenuta allo stadio “Liguori”, il tecnico della Turris, Bruno Caneo, ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta a Taranto, valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022.

Sono 22 i calciatori convocati per il match in programma allo stadio “Iacovone” con calcio d'inizio alle 20,30. Non figurano nell'elenco gli squalificati Franco e Loreto, non fanno parte della lista Finardi, Lame, Lucarelli e Zanoni. Il “gruppo-squadra” è in ritiro a Massafra.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti.

Centrocampisti: Bordo, Ghislandi, Giofre’, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pandolfi, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Varutti; Ghislandi, Bordo, Tascone, Giofré; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Manzi, Iglio, Nunziante, Palmucci, Pandolfi, D'Oriano, Longo, Pavone. All.: Caneo.