Paralimpiadi, nuoto: per la Procida ottimo test in vista delle prossime gare Nei 100 della categoria S3 la nuotatrice di Castellammare ha testato la sua condizione.

Angela Procida è tornata in acqua nella nottata italiana per un test in vista della gara del 2 settembre quando proverà a giocarsi qualcosa di importante. I 100 stile libero li ha nuotati nella categoria S3 con atlete con potenzialità diverse alle due e non è riuscita ad andare oltre un sesto posto in batteria. Era importante capire le sensazioni e se la condizione regge visto che gli azzurri sono ormai da tanto tempo in Giappone. Nei 50 dorso, invece, la musica sarà diversa. Angela tornerà nella categoria S2 e già in batteria, dove nuoterà nella seconda serie in programma alle 3:40 nella corsia numero 3, cercherà risposte importanti. Il podio è una missione complicata visti i tempi d'iscrizioni delle altre atlete, ma in una Paralimpiadi così lunga e strana, conterà tanto la forza mentale e quindi potrà accadere di tutto.