Turris, fine della telenovela: Pandolfi ai saluti, ecco dove giocherà Il club corallino si appresta, nel contempo, a chiudere per l'arrivo di un esterno d'attacco

Luca Pandolfi saluta la Turris, si conclude il braccio di ferro con il club corallino. L'attaccante giocherà nel Cosenza dopo che il Pisa si è chiamato fuori dalla corsa. La Turris dovrebbe rimpiazzare Pandolfi con Francisco Sartore, da tempo bloccato, svincolato dopo l'esperienza al Bisceglie. Già lo scorso gennaio il destino professionale di Pandolfi si era deciso all'ultimo giorno utile con il passaggio al Brescia e la conseguente querelle legata alle condizioni fisiche del ragazzo, con tanto di contenzioso in tribunale. Il Brescia non ha poi riscatto Pandolfi, che ha mantenuto, però, intatto il desiderio di cimentersi in Cadetteria e lo farà con la maglia dei calabresi, riammessi in Serie B in seguito alla mancata iscrizione del ChievoVerona (Di Gaudio all'Avellino). Una soluzione che soddisfa entrambe le parti evitando il protrarsi di una convivenza ormai non più felice data l'ambizione di Pandolfi di misurarsi in una categoria superiore. L'arrivo di Santaniello dall'Avellino aveva aperto la strada alla partenza di Pandolfi, ora definita.