Avellino, adesso è ufficiale: Di Gaudio è biancoverde, i dettagli dell'intesa I biancoverdi annunciano il colpo per il reparto avanzato, il top player alla corte di Braglia

Adesso è ufficiale. L'Avellino piazza uno dei colpi più importanti nell'intero mercato di Serie C assicurandosi le prestazioni sportive di Antonio Di Gaudio. Il fantasista, svincolato dopo la mancata iscrizione in Serie B del ChievoVerona, è un calciatore biancoverde. Braglia avrà alle proprie dipendenze un autentico top player per la categoria. Di Gaudio va a rimpinguare la colonia di calciatori palarmintani in rosa aggiungendosi a Silvestri, Rizzo, D'Angelo e Plescia.

Il comunicato - "L’U.S. Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Antonio Di Gaudio. Nato a Palermo il 16 agosto 1989, l’esterno siciliano ha vissuto le sue prime esperienze tra i professionisti con la maglia del Carpi, club con il quale ha conquistato ben tre promozioni (dalla vecchia C2 alla C1, dalla C1 alla B e dalla B alla A). 7 stagioni con il club emiliano nelle quali ha collezionato 250 presenze, 26 gol e 16 assist. Successivamente ha indossato le maglie di Parma, Hellas Verona, Spezia e Chievo Verona, conquistando altre due promozioni dalla B alla A con le maglie di Parma ed Hellas Verona. Benvenuto ad Avellino Antonio!"