Avellino, che colpo! Preso Di Gaudio I biancoverdi regalano a Braglia un top player per puntare alla promozione in Serie B

L'Avellino piazza un grande colpo di mercato: i biancoverdi stanno per annunciare l'arrivo di Antonio Di Gaudio. Trentadue anni lo scorso 16 agosto, il fantasista era svincolato dopo l'estromissione dalla Serie B del ChievoVerona. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate in maniera considerevole, tanto da spingere il club del presidente D'Agostino a rinunciare all'arrivo di Francesco Golfo, in prestito con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, dal Parma. Una brusca frenata tutt'altro che casuale. Il segnale della virata su un profilo che rappresenta un lusso autentico per la categoria. Esterno d'attacco a sinistra in un tridente, con la possibilità di essere letale rientrando sul suo piede preferito, il destro; abile a fungere pure da trequartista o seconda punta: Di Gaudio non ha bisogno di presentazioni e dopo aver atteso di trovare una sistemazione in Serie B ed essere stato corteggiato dal Palermo, che gli ha offerto la possibilità di giocare nella squadra della sua città, sarebbe stato convinto dall'offerta messa sul piatto dall'Avellino, consapevole di dover fare uno sforzo economico importante per non rendere la squadra, competitiva in difesa e a centrocampo, un'incompiuta in attacco. Il momento della stretta finale è arrivato. Accordo pluriennale. L'Avellino regala a Braglia un pezzo da novanta per certificare le proprie ambizioni di promozione.