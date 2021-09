Paralimpiadi, nuoto: quinto posto per Angela Procida nei 50 dorso S2 La ragazza di Castellammare di Stabia ha chiuso con onore la sua prima avventura paralimpica.

Gara splendida quella dei 50 dorso S2 a cui ha preso parte anche la campana Angela Procida. Per lei quinto posto col crono di 1:12.69, solo tre centesimi in più della messicana Ramirez che ha conquistato la quarta piazza. Per le medaglie la battaglia è stata vinta dalla ragazza di Singapore Pin Xiu Yip (1:02.04), che ha preceduto la giapponese Miyuki Yamada (1:06.98) e la cinese Yazhu Feng (1:11.55). LE prime due erano ampiamento fuori portata, mentre la cinese Feng non è sembrata lontanissima. Questo deve essere uno stimolo in vista di Parigi 2024 quando Angela Procida, ragazza di Castellammare di Stabia classe 2000, arriverà alla competizione con tre anni di lavoro e tanta esperienza più fatta proprio in questa sua prima avventura Paralimpica. La sua determinazione è una garanzia in ottica futura.