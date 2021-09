Turris - Monopoli, la probabile formazione dei corallini Due rientri dalla squalifica ed altrettanti recuperi. Sono tre gli indisponibili

Al termine della seduta di rifinitura, svolta allo stadio “Liguori”, il tecnico Bruno Caneo ha diramato l'elenco dei convocati per Turris – Monopoli, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, domenica 5 settembre, con calcio d'inizio alle 17,30. Rientrano dalla squalifica Franco e Loreto. Prima chiamata per i recuperati Finardi e Zanoni. Fuori Esempio (risentimento al bicipite femorale sinistro), che non fa parte della lista al pari di Ghisalndi (impegnato con la Nazionale Under 20) e del lungodegente Lame.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Giofré, Finardi, Franco, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Varutti; Nunziante, Bordo, Franco, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Giofré, Finardi, Iglio, Palmucci, Tascone, D’Oriano, Longo, Pavone. All.: Caneo.