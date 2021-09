Turris, avvio da incubo e il Monopoli si porta a casa i 3 punti: 1-2 Grave errore di Perina, raddoppia Arena. Tascone accorcia le distanze, ma non basta

La Turris ha chiuso, nel pomeriggio, il quadro delle campane impegnate nella seconda giornata del girone C di Serie C. Corallini k.o. al “Liguori”, per mano del Monopoli, che vola al comando solitario della classifica vincendo con il finale di 1-2. Avvio shock dei padroni di casa, sotto 2-0 dopo 7 minuti, e pugliesi al riposo in vantaggio di due gol, firmati da Starita (dormita colossale di Perina) e Arena. Nella ripresa la rete di Tascone, che è, però, servita solo per dimezzare lo svantaggio.

Il tabellino.

Turris – Monopoli 1-2

Marcatori: pt 1' Starita, 7' Arena; st 21' Tascone.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Zanoni (16' st Giofré); Nunziante (30'st Pavone), Franco (44' st Bordo), Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello (16' st Longo), Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Loreto, Di Nunzio, Finardi, Iglio, Palmucci, D'Oriano. All.: Caneo.

Monopoli (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (15' st Novella), Bussaglia (27' st Hamlili), Piccinni (37' st Langella), Vassallo, Guiebre; Starita (37' st Nocciolini), D'Agostino (15' st Grandolfo). All. Colombo. A disp: Guido, Riggio, De Santis, Morrone, Romano, Tazzer, Nina. All.: Colombo.

Arbitro: Arace di Lugo della sezione della sezione di Lugo di Romagna. Assistenti: Melchiorre della sezione di Orvieto e Bartolomucci della sezione di Ciampino. Quarto ufficiale: Zucchetti della sezione di Foligno.

Note: Ammoniti: Arena, Tascone e Lorenzini. Spettatori: 800 circa.