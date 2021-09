Foggia - Turris, la probabile formazione dei corallini Caneo recupera due pedine. Sono quattro gli indisponibili. Prima convocazione per Sartore

Al termine della seduta di rifinitura, svolta allo stadio “Liguori”, Bruno Caneo ha diramato l'elenco dei convocati per Foggia - Turris, in programma domani, 11 settembre 2021, allo 20,30, valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Recuperato Esempio, rientra Ghislandi, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 20. Indisponibili Franco (elongazione inguinale procurata nell’ultima gara di campionato) e Pavone (in recupero da una infiammazione tendinea), che non figurano nell'elenco dei calciatori arruolati al pari del lungodegente Lame. In permesso Loreto, colpito da un grave lutto famigliare. Prima chiamata per il neo-acquisto Sartore.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Ghislandi, Giofré, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Santaniello, Sartore.

La probabile formazioni.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi Lorenzini Esempio; Ghislandi, Bordo, Tascone, Nunziante; Leonetti, Santaniello, Giannone. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti, Zanoni, Finardi, Giofré, Iglio, Nunziante, D’Oriano, Longo, Sartore. All.: Caneo.